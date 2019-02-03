أصيب 15 شخصا بجروح منهم اثنان (2) في حالة خطيرة جراء حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع اليوم الأحد بالبيض،حسبما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأفاد ذات المصدر، أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين مدينتي البيض وبوقطب على بعد 12 كلم عن عاصمة الولاية إثر انحراف وانقلاب حافلة من الحجم الصغير لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين بلديتي البيض والكاف لحمر.

و قد تم تسخير 4 سيارات إسعاف تابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية لنقل المصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و 63 سنة حيث تم تحويلهم نحو المؤسسة الإستشفائية العمومية "محمد بوضياف" بعاصمة الولاية.

من جانبها فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث والتي يرجح أنها ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.