شهدت حركة المرور صباح اليوم الأحد "صعوبة كبيرة" عبر عدة ولايات من الوطن أدت في البعض منها الى شلل تام في حركة السير.

ففي ولاية المدية عرفت محاور البرواقية-بن شيكاو، بن شيكاو-المدية، الطريق الوطني رقم 1، عين بوسيف و شلالة العذاورة، الطريق الولائي رقم 94، أولاد عنتر-دراق و بوغار-أولاد عنتر (الطريق الوطني رقم 6) صعوبات كبيرة في حركة السير عقب التساقطات الكبيرة للثلوج المسجلة على المنطقة،حسبما علم من الحماية المدنية .

و أوضح الملازم كريم بن فحصي ، أن تراكم الثلوج على الطرقات و التي بلغ سمكها في بعض الأماكن أكثر من 5 سم تسبب في "إبطاء" حركة المرور في العديد من الطرقات بالولاية حيث سجل انسداد مروري على مستوى الطرقات مما تطلب تدخل فرق إزالة الثلوج لمديرية الأشغال العمومية مدعومة بعناصر الحماية المدنية لإبقاء

حركة المرور مفتوحة.

و قال ذات المتحدث أن "التدفق الكبير للمركبات عقد عمل هذه الفرق التي وجدت صعوبات كبيرة في التدخل بالطرقات المغطاة بالثلوج".

و أشار إلى تنصيب أمس السبت جهاز على مستوى المناطق التي عادة ما تسجل صعوبة في المرور على غرار بن شيكاو و فرنان ومدخل مدينة البرواقية و بني عتلي شمال المدية بهدف نجدة أصحاب السيارات المعرضين للانحسار في الثلوج.

كما تسبب تساقط الثلوج أيضا في اضطراب حركة النقل خصوصا النقل الجامعي الذي توقف تماما صبيحة اليوم نحو مختلف المعاهد و الكليات، حسبما علم من رئاسة جامعة يحيى فارس بالمدية.

و لفت المصدر إلى "التعليق المؤقت" للدروس بمختلف الهيئات التابعة للتعليم العالي بسبب توقف وسائل النقل.

أما في ولاية البيض فتم تسجيل صعوبة في حركة المرور عبر عدد من و المحاور وذلك بسب الثلوج المتساقطة ليلة أمس وصبيحة، اليوم الأحد والتي صاحبتها موجة من الصقيع حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية.

وأفاد نفس المصدر ،أن عناصر الحماية المدنية تدخلوا منذ فجر اليوم بمعية عدد من المصالح منها الأشغال العمومية من أجل تسهيل وفتح حركة المرور عبر عدد من النقاط على غرار الطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين منطقتي لقرمي- والثنية على طول حوالي 10كلم وذلك باستعمال مادة الملح.

كما تم تسجيل حركة بطيئة للسير على مستوى ذات الطريق الوطني47 وذلك ببلدية بوعلام، وكذا الطريق الوطني رقم 111 الرابط بين ولايتي البيض وتيارت، والطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين بلديتي البيض وعين أعراك ، وكذا الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية الكاف لحمر.

وأشار ذات المصدر إلى تسجيل صعوبة في السير على مستوى عدد من الطرقات البلدية على غرار بلديات سيدي أعمري وسيدي طيفور وسيدي سليمان مع تسجيل موجة صقيع بهذه المناطق وكذا نقص في الرؤية.

كما تعرف بعض الطرقات الوطنية والولائية بجنوب ولاية سيدي بلعباس صعوبة في حركة السير بسبب تساقط كميات معتبرة من الثلوج منذ ليلة أمس السبت إلى صباح اليوم الأحد ، حسب ما علم لدى المديرية المحلية للأشغال العمومية.

وقد أدى هذا التساقط للثلوج إلى شلل في حركة المرور بطرقات جنوب الولاية على غرار الطريق الوطني رقم 13 بين بلديتي تلاغ ورأس الماء مرورا ببلدية الضاية ووادي السبع ما استدعى تدخل السلطات المحلية رفقة مصالح الأشغال العمومية

والحماية المدنية والدرك الوطني لفك العزلة عن هذه المناطق وإعادة نشاط الطريق المذكور خاصة على مستوى المنعرجات الخطيرة لمرتفعات الضاية .

وعرف الطريق الوطني رقم 94 الرابط بين بلديتي تلاغ ومرين والطريق الولائي رقم 48 بين بلديتي تفاسور وتاودموت و الطريق الوطني رقم 109 الرابط بين بلديتي مرين ومرحوم مرورا ببلدية وادي توريرة وملحقتي عين الجوهر وعين بنت السلطان

تذبذبا في حركة المرور بسبب الثلوج حيث لا تزال مختلف المصالح المعنية مجندة بعين المكان لإزالتها وفتح المسالك بالمناطق النائية وتقديم المساعدة للسكان ومستعملي الطرقات.