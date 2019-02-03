قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الدول التي اعترفت بخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا لفنزويلا تؤجج مشكلات البلد وتعاقب الملايين من سكانها.

وأضاف أوغلو أنه "كان لزاما على البلدان التي تساند غوايدو أن تدفع، بدلا من ذلك، في سبيل إجراء مفاوضات لحل أزمة فنزويلا".

وقال للصحفيين في اسطنبول إنه عندما تقع "مشكلة في بلد ما، تكون هناك شرارة يمكن أن تتحول إلى حريق في أي وقت. وفي هذه الحالة، كان لزاما عليها المساهمة في حل المشكلة من خلال الحوار".