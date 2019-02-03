تظاهر الآلاف في اسطنبول تلبية لدعوة حزب "الشعوب الديمقراطي" لدعم المضربين عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

وأفاد صحفيون بأن المتظاهرين تجمعوا في ساحة "بكر كوي"، في الشطر الأوروبي من اسطنبول، وسط تدابير أمنية مشددة.

وقال الناشط في حزب الشعوب الديمقراطي فاتح أولاش: "أشيد بأصدقائي المقاومين في السجن... يشرفوننا، ليسوا وحدهم.. إذا لزم الأمر، سنضحي بأنفسنا من أجل هذه القضية.. لا نخشى شيئا".

وأضرب حوالى 250 سجينا في أنحاء تركيا عن الطعام دعما للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى غوفن، التي بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها منذ أكثر من شهرين مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.