أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها، عن شروع المهام التفتيشية المركزية في عملها اليوم الأحد عبر كل بلديات الوطن، وذلك بغية ضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل.

وأوضح ذات المصدر أنه "تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وفي إطار السهر على ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، تنطلق اليوم المهام التفتيشية المركزية عبر كل بلديات الوطن، والتي تتكون من 250 إطار من بينهم مفتشين عامين للولايات تم تجنيدهم خارج ولاياتهم، بالإضافة إلى مفتشين مركزيين ومحليين وعدد من الإطارات المركزية، حيث استفاد جميعهم من برنامج تكويني وفق المعايير والأهداف المسطرة".

وأوضحت الوزارة أن "المهمة التفتيشية الوطنية تتضمن برنامج تفقد سيرورة العمليات الجارية على المستوى المحلي للتحضير للموعد الانتخابي المقبل، لاسيما عملية مراجعة القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى مرافقة السلطات المحلية والوقوف على مدى فعالية مختلف الأنظمة المعلوماتية التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مؤخرا وعممتها عبر كل بلديات الوطن في إطار نسق عصرنه العملية الانتخابية الجاري تنفيذه".

كما تهدف هذه المهام التفتيشية من جهة أخرى إلى "التأكد من توفر كل الظروف والشروط الملائمة قصد ضمان السير الجيد للمرحلة الأولى من المسار الانتخابي، على أن يتم استكمالها بمهام أخرى طيلة فترة التحضير للانتخابات الرئاسية بما يضمن التحكم الأمثل في مختلف الجوانب التحضيرية وتحقيق الفعالية والشفافية بما يساهم في إنجاح الموعد الانتخابي الهام لـ18 أفريل 2019".