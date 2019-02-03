يذكر أن الحكومة رصدت 5 آلاف مليار سنتيم (أي ما يعادل نصف مليار دولار) لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تم إدراجها في قانون المالية 2019، سيتم اقتسامها بين القطاعات الوزارية المعنية بتنظيم الانتخابات، ويمثل هذا المبلغ ضعف الأموال التي رصدتها الدولة في انتخابات 2014.

مرة أخرى، سيضطر الجزائريون إلى متابعة سيل جديد من الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين الموالاة والمعارضة بسبب قضية تمويلات الحملات الانتخابية، مع احتمال تكرار سيناريو استئثار مرشحين اثنين هما عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس بقسط وافر من الأموال، يضاف إليهما الوافد الجديد على الرئاسيات، المترشح الإسلامي رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بفضل "أرمادة" رجال الأعمال والتجار الذين يحظى بهم كل منهم، في الوقت الذي سيقبع البقية، ما عدا اللواء المتقاعد علي غديري في حال اجتاز ملف ترشيحه "مزبرة" المجلس الدستوري.

يحدد قانون الانتخابات النفقات المسموحة في الحملة الانتخابية. وفي هذا الصدد، ينص القانون في مادته الـ190 على أن يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف، ومداخيل المترشح. وتحظر المادة 191 على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

أما المادة 192، فقد نصت على أنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 120 مليون دينار في الدور الثاني. ويتحصل كل مترشح على مليار سنتيم كتسبيق أولي لتمويل الحملة.

فالمال يحتل مكانة مهمة في الحملة الانتخابية لرئاسيات 18 أفريل، فبينما يفترض أن لا تتعدى مصاريف كل مرشح 10 ملايير سنتيم (أي ما يعادل مليون دولار)، يصرف المرشحون أضعاف ذلك بفضل أموال رجال الأعمال الذين ينتظرون امتيازات ومصالح كمقابل لها.

من جهته، هذا المبلغ غير منطقي وغير واقعي، فهو لا يكفي حتى لاستئجار مقرات الحملة الانتخابية، فما بالك بتمويل النقل بالطائرة ودفع أجور العمال في الحملة وطبع البرامج والصور والملصقات. كما لا يمكن تمويل الحملة بهذا المبلغ، لذلك يتلقى المترشحون أموالا غير معروفة المصدر نقدا من دون أي رقابة.

فعلى سبيل المثال، كان مدير حملة الرئيس بوتفليقة في 2014، عبد المالك سلال، يتنقل بطائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية "طاسيلي ايرلاينز" المملوكة لشركة سوناطراك. ويصحب سلال معه فريق حملته الانتخابية، بالإضافة إلى 50 صحفيا على الأقل في كل مرة.

كما نشط الحملة مدير ديوان الرئيس آنذاك، أحمد أويحيى، والمستشار الخاص له سابقا، عبد العزيز بلخادم، ورئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وأيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، العربي ولد خليفة، بالإضافة إلى وزراء في الحكومة والأمين العام لاتحاد العمال.

وكل هؤلاء يفترض أن يتنقلوا بأموال الحملة، إلا أن المترشحين المعارضين الآخرين كانوا يتهمونهم باستخدام وسائل الدولة التابعة لقطاعاتهم الوزارية. كذلك كان علي بن فليس، المنافس الأكبر لبوتفليقة، يتنقل على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية مع فريقه وأكثر من 50 صحافيا.

"أصحاب الشكارة.. فيهم وعليهم"

وينقسم الممولون أو الرعاة الانتخابيون (سبونسور) إلى ثلاثة فرق بأهداف ومصالح مختلفة. فالفريق الأول يتكون من مقاولين في قطاع البناء والأشغال العمومية الذين يريدون الحصول على المزيد من الصفقات من المشاريع العمومية ويساندون استمرار الرئيس بوتفليقة ليضمن لهم صفقات جديدة.

أما الفريق الثاني، فيتكون من أصحاب المؤسسات، بينما يتشكل الفريق الثالث من أصحاب المؤسسات الخاصة الإنتاجية والصناعية، خاصة مصانع تركيب السيارات التي استفادت من هدايا ضريبية وتسهيلات غير مسبوقة، والذين يسعون أيضا إلى الحصول على علاقات في محيط الرئيس توفر لهم استمرار الامتيازات، مثل تسهيل الحصول على القروض والعقار الصناعي والأراضي الفلاحية.

وبخلاف بوتفليقة وبن فليس "الأغنياء"، وعبد الرزاق مقري بدرجة أقل، لما يتمتع به المحيطون به المعروفون بامتهانهم، خلال السنوات الماضية، التجارة و"البزنس"، يجد المرشحون الآخرون صعوبة في تمويل الحملة الانتخابية.

وفي الاستحقاقات السابقة اشتكى المترشحون "المعسورون" من تأخر وصول أموال الدولة حتى إن أحدهم وهو رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، استخدم صورا قديمة من الحملة الانتخابية لرئاسيات 2009 في الأيام الأولى للحملة.

كما كتب المترشح موسى تواتي (رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية)، الذي قرر هذا العام تأييد الرئيس بوتفليقة للاستمرار في الحكم، على ملصقاته عبارة "من فضلك لا تمزق هذه الملصقة فهي من أموال الزوالية".