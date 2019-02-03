واجه سكان منطقة قرية المسلولة في بلدية العوينات بتبسة موكب زيارة سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، الجمعة الفارط، باستهجان توزيع إعانات عينية لعائلات معوزة، بها طرد غذائي وأفرشة، بقولهم: نحن بحاجة ماسة إلى برامج التنمية في الربط بالكهرباء والطريق في اتجاه العوينات وفتح المسالك الريفية.

ورد والي تبسة على انشغالات سكان قرية المسلولة بأن طريق العوينات متكفل به في برامج التنمية الحالية وسوف يستكمل مشروع الربط بالكهرباء أيضا، غير أن الشيء الذي يعلمه الجميع أن التقشف حرم عدة مشات من ضروريات الحياة. فمتى يرفع التجميد ويطلق مشروع تنمية المناطق الحدودية، أم أن الأمر يبقى فقط مجرد وعود انتخابية؟