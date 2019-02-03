التحق حزبان يمثلان التيار الإسلامي بقطار دعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، هما حركة الإصلاح الوطني التي كانت سباقة إلى إعلان الولاء للرئيس قبل أن يلتحق بها حزب "تاج" في سياق التحالف الرئاسي، بينما لم يجد عبد الرزاق مقري إلى غاية الآن، من يدعم ترشحه من خارج حركة مجتمع السلم من الأحزاب الإسلامية الأخرى، فحتى جاب الله الذي رفض الترشح فضّل دعم "مرشح واحد للمعارضة" لم يتحدد بعد.

إذا كان ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة قد حظي بدعم حزبين إسلاميين، فإن بقية أحزاب التيار الإسلامي، إما اختارت الدخول بمرشحها كما فعلت حركتي حمس والبناء اللتان رشحتا رئيسهما لموعد 18 أفريل، أو استبعاد المشاركة كما ذهبت إليه جبهة العدالة والتنمية، في انتظار موقف حركة النهضة التي تعقدت الأمور لديها ولم ترسو بعد على أي خيار. لكن لحد الآن لم يعلن أي حزب إسلامي دعمه لمرشح من نفس التيار، ما يجعل الكتلة الناخبة لهذا التيار في حل من أمرها حول كيفية التعامل مع هذا الاستحقاق الرئاسي بعدما تفرّق موقف زعمائها بين داعم لمرشح السلطة وبين رافض وبين دخول المعركة منفردا.

قد يكون الأمر راجع لكون أحزاب التيار الإسلامي الموجودة حاليا، تفتقد إلى "زعيم" أو شخصية كاريزمية بإمكانها تحقيق "التوافق" حوله وسط قيادات هذا التيار، بعد رحيل الجيل الأول من زعماء هذا التيار وعدم بروز أخرى في نفس المستوى. ولعل ذلك كان وراء عدم قدرة هذه الأحزاب على إعادة لمّ الشمل رغم أنها ولدت من عمليات انشطار داخلية، سواء بالنسبة لحركة حمس التي خرجت منها حركة التغيير التي عادت إلى الحركة الأم، بينما بقيت حركة البناء وتاج مستقلة بذاتها، أو بالنسبة للنهضة التي خرجت منها حركة الإصلاح وبعدها جبهة العدالة والتنمية. وتشترك الأحزاب الإسلامية في أنها شاركت في السلطة في مرحلة من المراحل، وخصوصا في 99 عندما ساندت الرئيس بوتفليقة الذي كان مرشح السلطة. وحتى وإن خرجت بعضها مبكرا من الحلف مع السلطة، غير أن حركة مجتمع السلم استمرت طويلا ولم تفك ارتباطها مع الحكم سوى في عام 2012 على خلفية ما سمي يومها بـ "ثورات الربيع العربي".

وأظهرت رئاسيات 18 أفريل، أن أحزاب التيار الإسلامي ما زالت تعاني ليس من استمرار الخلافات بين قيادييها، بل أيضا، وهو المهم، تعاني مشكل "التموضع"، في مرحلة ما بعد الخروج من السلطة، وهو حال حركة مجتمع السلم الذي أضحى يتنازعها تياران، أحدهما يتزعمه مقري الذي يرى أن الحركة باتت بحاجة إلى المعارضة لاستعادة الأنصار بعد سنوات طويلة من الشراكة في "الحكومة وليس في الحكم"، كما كان يقول المرحوم محفوظ نحناح، وبين أبو جرة سلطاني الذي ينظر بأن العودة إلى أحضان السلطة يكسب الحركة مواقع جديدة، وهي إشكالية لم تستطع الحركة تجاوزها حتى مع خيارها ترشيح عبد الرزاق مقري للرئاسيات بعدما ظلت طيلة 24 سنة من ترشح رئيسها الأسبق محفوظ نحناح، إما تساند مرشح السلطة أو تبقى في الحياد، رغم ترشح شخصيات أخرى تمثل التيار الإسلامي، على غرار ترشح جاب الله أو جهيد يونسي دون أن تساندهما، والعكس هو الحاصل اليوم أيضا.