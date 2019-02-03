أثار مشروع ربط قرية ساقية سيدي يوسف التونسية بشبكة غاز المدينة، انطلاقا من بلدية لحدادة الجزائرية المجاورة، استياء سكان مشاتي البلومي، تلايلية، عون الله وغيرها، الذين احتجوا وأغلقوا الطريق الوطني للمطالبة بالاستفادة من المشروع، بعدما أنهكت جيوبهم قارورة الغاز التي وصل سعرها إلى 400 دينار.

سكان هذه المشاتي الحدودية الذين يعانون أيضا من العزلة وغياب الخدمات، أغاظهم منح الأولوية لجيرانهم التوانسة للاستفادة من شبكة غاز المدينة المقرر تدشينه بمناسبة ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف المصادف لـ 8 فيفري، بعد مرور عدة سنوات من وعود السلطات بإنهاء معاناة المشاتي الحدودية مع قارورات الغاز. تعليق: الوزيران الجزائري والتونسي خلال توقيع الاتفاق شهر فيفري 2018