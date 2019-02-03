

استهل ممثل الجزائر, نصر حسين داي, مشواره في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, بفوز مهم أمام ضيفه نادي بترو تلتيكو الأنغولي بملعب 5 جويلية (الجزائر), بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 1-0), لحساب الجولة الأولى.

وافتتحت ''النصرية'' باب التسجيل في الدقيقة ال19 من عمر الشوط الأول بفضل اللاعب توقاي. خلال مجريات الشوط الثاني, تمكن أصحاب الضيافة من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب علاطي في الدقيقة ال54, قبل أن يتمكن دومنغوش من تقليص النتيجة للزوار في الدقيقة 76.

ولحساب نفس المجموعة, فاز في وقت سابق من نهار اليوم, غور ماهيا الكيني أمام ضيفه الزمالك المصري بنتيجة : 4-2 (الشوط الأول:2-2).

خلال الجولة الثانية المقرر إجراؤها في ال13 من شهر فبراير, يحل نصر حسين داي ضيفا على الزمالك المصري, بينما يستقبل بيترو اتليتيكو نادي غور ماهيا.