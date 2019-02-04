عادت الثلوج مجددا إلى عاصمة الأوراس مساء أمس الأحد وتستمر اليوم الإثنين وسط برودة شديدة حيث لم تتعد درجة الحرارة المسجلة ثلاث درجات مئوية فوق الصفر.

وقد اكتست الجبال المحيطة بمدينة باتنة التي تشهد من فترة إلى أخرى تساقطا للثلوج منذ منتصف النهار حلة بيضاء ناصعة زادت من جمال المكان فيما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تواصل تساقط الثلوج والأمطار التي قد تكون مصحوبة بحبات البرد إلى غاية اليوم الإثنين على المناطق التي يزيد علوها عن الـ 700 متر.

و تعرف عديد الطرق القريبة من مدينة باتنة وكذا المحاور الجبلية عبر الولاية صعوبة كبيرة في حركة سير المركبات بفعل تراكم الثلوج الذي يزيد سمكها في بعض المناطق عن 15 سم . و تم إلى غاية الساعة السادسة من مساء الأحد بحسب ما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية مدير الأشغال العمومية أحمد قاسمي فتح الطرق الوطنية رقم 77 بمقطعه الرابط بين باتنة ومروانة مرورا بالمكان المسمى "نافلة" و86 الرابط بين بلديتي سريانة ووادي الماء و31 الرابط بين باتنة و آريس فيما تبقى حركة المرور صعبة عند منطقة عين الطين. و أضاف المصدر بأن مصالح مديرية الأشغال العمومية قد سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لفتح الطرقات وتسهيل حركة المرور منها 60 عونا و3 آليات للأشغال العمومية و7 كاسحات للثلوج مع ضمان المداومة عن طريق الدوريات تحسبا لأي طارئ . لكن تبقى رغم ذلك حركة المرور جد صعبة على محور باتنة- ثنية العابد وكذا الطرق الولائية رقم 172 الرابط بين إشمول وعين الطين والطريق الولائي 54 ب الرابط بين آريس و ثنية العابد بالمكان المسمى "ثنية بعلي" و160 بين فم الطوب وباتنة وكذا 45 الرابط بين إيشمول وبوحمامة بخنشلة وفقا لنفس المسؤول.