أعلن المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية أمس الأحد أنه تم العثور على حطام الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا نحو انجلترا حيث كان قد تعاقد مع أحد نواديها (كارديف).

وقالت متحدثة باسم المكتب في تصريحات صحفية "بإمكاني التأكيد على أنه تم العثور" على الطائرة. ولم تحدد المتحدثة مكان وزمان العثور على الطائرة موضحة أن مكتب التحقيقات سينشر بيانا اليوم الإثنين.

وغادر سالا (28 عاما) والطيار ديفيد إبوتسون (59 سنة) نانت (غرب فرنسا) حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين من أجل السفر إلى كارديف (ويلز) للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مكتب التحقيقات أعلن الأربعاء الماضي العثور على حطام مقعدين "ربما" من الطائرة المفقودة على شاطئ في بلدية سورتانفيل الفرنسية في منطقة المانش (شمال غرب).

وكانت عائلة سالا أعلنت في 26 يناير أنها ستواصل عمليات البحث عن الطائرة بفضل الأموال التي تم جمعها عبر الأنترنت بعد يومين من إعلان شرطة جزيرة غورنسي انتهاء عمليات البحث معتبرة أن فرص بقائهما على قيد الحياة "ضئيلة جدا".