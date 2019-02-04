أظهر تقرير حديث أن 57 بالمائة من سكان العالم لديهم اتصال بالأنترنت، وأن سكان جنوب شرق آسيا يمثلون الكتلة الأكبر على وجه الكرة الأرضية من حيث عدد ساعات استخدامهم للشبكة العنكبوتية، مقارنة بأي منطقة أخرى.

وحسب التقرير الذي سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء عليه، احتلت الإمارات صدارة قائمة الدول فيما يتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنبأ التقرير بأن الوقت الذي سيقضيه مستخدمو العالم الرقمي على الأنترنت في 2019، سيوازي 1.2 مليار سنة.

ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه قاطنو 3 من بلدان منطقة جنوب شرق آسيا عبر الأنترنت ​​أكثر من 8 ساعات في اليوم.

وتصدرت القائمة الفلبين التي يقضي فيها الفرد نحو 10 ساعات ودقيقتين أمام الأنترنت كل يوم، وفقا للتقرير الجديد.

وانضمت تايلاندا إلى المراكز الخمسة الأولى، حيث وجد أن متوسط الوقت الذي يستخدم فيه الفرد الأنترنت يبلغ 9 ساعات و11 دقيقة، بينما سجلت إندونيسيا 8 ساعات.

ويقضي الأشخاص في المملكة المتحدة ما يقرب من 8 ساعات عبر الأنترنت، بينما يمضي الأمريكيون 8 ساعات و31 دقيقة.

وأظهر التقرير أن اليابانيين يقضون أقل وقت على الأنترنت، مسجلين 3 ساعات و45 دقيقة، وجاء بعدهم الصينيون.

واستعانت الدراسة بالأرقام التي يوفرها كل من موقعي "HootSuite" و"We Are Social"، ومزجت بين الوقت الذي يقضيه المستخدمون أمام الأنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة.

وتبعت الفلبين جنوب إفريقيا وكولومبيا والبرازيل من حيث الساعات اليومية التي يقضيها الفرد في استخدام الأنترنت على أجهزة الكمبيوتر.

ويكشف التقرير الذي يسلط الضوء على استخدامات الأنترنت لعام 2019، أن 57 بالمائة من سكان العالم متصلون الآن بالأنترنت، ويقضون في المتوسط 6.5 ساعة على الأنترنت ​​يوميا.

ووجد أن معظم الوقت الذي يقضيه المستخدمون عبر الأنترنت يتم عبر الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

والبلدان الأقل استخداما لوسائل الإعلام الاجتماعية هي نيجيريا، حيث يستخدمها 16 بالمائة من السكان، تليها كينيا بنسبة 12 بالمائة.