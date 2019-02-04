قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يستطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأن السلطات السعودية ملزمة بتقديم إجابات عن جميع التساؤلات المتعلقة بالقضية.

وفي مقابلة مع قناة "TRT" التركية، مساء أمس الأحد، افترض أردوغان أن بعض المتورطين في قتل خاشقجي، قد تم التخلص منهم، وقال: "هناك فرضيات لدى أنقرة بأن مدبري قتل خاشقجي تم التخلص من بعضهم بطريقة أو بأخرى، مثلا عبر حوادث سير".

وقال إن السلطات السعودية تقول إن 22 شخصا متورطا في الجريمة قيد الاعتقال، لكن "بلغنا أن بعض هؤلاء ربما ليس على قيد الحياة، وأن بعضهم قد يكون ذهب ضحية حادث سير، لأن النظام هناك يعمل بشكل غريب".

وتطرق أردوغان إلى التسجيلات الصوتية للحظة مقتل خاشقجي، موضحا: "لدينا شريط مسجل لجريمة قتل خاشقجي وعلى السلطات السعودية أن تكشف التفاصيل كاملة، لا يمكن تحمل سماع تلك التسجيلات، ولا يمكن لأي شخص سوي أن يشارك في هذه الجريمة".

وقال: "إنها تظهر وحشية كبيرة… لا أستطيع فهم صمت الولايات المتحدة حيال هذا الأمر، لقد استمعت المخابرات المركزية الأمريكية لهذه التسجيلات، وشرحت رئيسة الجهاز، جينا هاسبل، تفاصيلها في الكونغرس".

وأشار الرئيس التركي إلى أن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، وعد بالإبقاء على قضية خاشقجي على أجندة الكونغرس خلال عام 2019، لأن جريمة مقتل خاشقجي لم تكن جريمة عادية.