سيستمر تهاطل أمطار قوية مرفوقة أحيانا بعواصف وبَرَد على الولايات الشمالية للبلاد وهذا إلى غاية يوم غد الثلاثاء، حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتخص هذه النشرية، كل من ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة وبرج بوعريريج مع كميات تساقط قد تصل أو تتجاوز 30 مم حتى صبيحة يوم الثلاثاء.

وبالنسبة لولايات شرق البلاد، فستكون الأمطار على بجاية، شمال ولاية سطيف، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس، وهذا بدءًا من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا بكميات تساقط تصل أو تتجاوز محليا 50 مم.

وأضاف ذات المصدر، أن رياح قوية ستمس عدة ولايات في شرق البلاد، ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وأوضح، أن الرياح التي ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بقوة تتراوح ما بين 60 إلى 70 كلم/ساعة ستهب على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، مضيفا أن الرياح قد تصل سرعتها أو تتجاوز 80 كلم/ساعة خلال صلاحية هذه النشرة الممتدة إلى غاية مساء يوم الإثنين على الساعة السادسة مساءا.

كما ستعرف ولايات الجلفة، المسيلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة وشمال الوادي هبوب رياح قوية تصل أو تتجاوز 80 كلم/ساعة خلال صلاحية النشرية السارية إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الثالثة صباحا.

وستكون الرؤية شبه منعدمة طوال صلاحية هذه النشرية بسبب بعض الزوابع الرملية.