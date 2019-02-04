سيستمر تهاطل أمطار قوية مرفوقة أحيانا بعواصف وبَرَد على الولايات الشمالية للبلاد وهذا إلى غاية يوم غد الثلاثاء، حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتخص هذه النشرية، كل من ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة وبرج بوعريريج مع كميات تساقط قد تصل أو تتجاوز 30 مم حتى صبيحة يوم الثلاثاء.

وبالنسبة لولايات شرق البلاد، فستكون الأمطار على بجاية، شمال ولاية سطيف، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس، وهذا بدءًا من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا بكميات تساقط تصل أو تتجاوز محليا 50 مم.

كما تتوقع النشرية، هبوب رياح قوية في شكل عواصف خلال نفس الفترة.