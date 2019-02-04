أفادت مصالح الدرك الوطني اليوم الإثنين، أن الاضطرابات الجوية التي تشهدها مناطق شمال الوطن تسببت في غلق 18 طريقا وطنيا و 21 طريقا ولائيا بسبب تراكم الثلوج فيها.

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المتأثرة بهذه التقلبات الجوية هي تيزي وزو والبويرة وجيجل والطارف وبجاية وميلة وخنشلة وقالمة وباتنة وتبسة وسوق اهراس وبرج بوعريريج، مشيرا إلى أن 18 طريقا وطنيا و21 طريقا ولائيا تظل مغلقة بسبب تراكم الثلوج.

وكانت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلنت عن استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي يفوق علوها 800 متر وهذا إلى غاية صبيحة غد الثلاثاء.

وخصت الثلوج كمرحلة أولى المرتفعات التي يفوق علوها 900 متر بعدد من ولايات غرب البلاد ثم ولايات الوسط والشرق التي سيتواصل تساقط الثلوج بها.