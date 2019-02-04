أفاد بيان للدرك الوطني،مساء الأحد،أن الاضطرابات الجوية التي تعرفها المناطق الشمالية من الوطن تسببت، في غلق 11 طريقا وطنيا و15 طريقا ولائيا عبر 9 ولايات.

وأوضح المصدر ذاته ، أن ولاية ميلة تعد الأكثر تأثرا بسوء الأحوال الجوية حيث تسبب تراكم الثلوج في غلق 4 طرق وطنية و5 ولائية، وتم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين ولايتي ميلة وجيجل على مستوى مشتة السمامش ببلدية بوحاتم والطريق الوطني رقم 105 الرابط بين ذات الولايتين على مستوى مشتة الشرفة ببلدية تسالة المطاعي والطريق الوطني رقم 05أ الرابط بين ميبة وقسنطينة على مستوى بلديتي وادي العثمانية سيدي خليفة والطريق الوطني رقم 77أ الرابط بين ميلة وجيجل على مستوى مشتة وادي الباب ببلدية دراحي بوصلاح.

وبخصوص الطرق الولائية، فيتعلق الأمر بالطريق رقم 05 مكرر الرابط بين بلدية العياضي إلى غاية حدود سطيف والطريق رقم 07 الرابط بين بلديتي بوحاتم وبن يحيى عبد الرحمان والطريق رقم 04 الرابط بين بلديتي ترعى باينان والشيقارة والطريق رقم 152 الرابط بين أحمد راشدي وعين أملوك والطريق رقم 135أ الرابط بين بلديتي ترعى باينان ولوسيف أولاد عسكر بولاية جيجل.

وتم تسجيل غلق طريقين ولائيين بتيزي وزو بسبب تراكم الثلوج، ويتعلق الأمر بالطريق رقم 253 الرابط بين تيزي وزو وبجاية على مستوى منطقة فج شلاطة ببلدية إليلتين والطريق رقم 09 الرابط بين تيزي وزو وبجاية على مستوى قرية مزقن ببلدية إيلولة أومالو.

فيما تسببت الثلوج في غلق طريقين وطنيين بولاية البويرة، ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 62 الذي يربطها بالمدية على مستوى قريتي مجانة وبن سحابة والطريق الوطني رقم 33أ الذي يربطها بتيزي وزو على مستوى شالي دو كاف ببلدية الأسنام وقرية عين علوان ببلدية حيزر.

أما بولاية جيجل فقد سجلت ذات المصالح غلق ثلاث طرق وطنية وطريق ولائي، حيث تسبب تراكم الثلوج في غلق الطرق الوطنية رقم 105 و77 و77أ الرابطة بين الولاية وميلة على مستوى مناطق فدولس وتامنتوت، والطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلدتي سلمى بن زيادة والعوانة.

وتسببت الاضطرابات الجوية في انجراف للتربة أدى إلى غلق الطريق الوطني الاجتنابي رقم 44 الرابط بين ولاتي الطارف وعنابة على مستوى بلدية بوثلجة.

وبولاية بجاية تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 26أ الذي يربط الولاية بتيزي وزو على مستوى فج شلاطة، بالإضافة إلى 4 طرق ولائية، ويتعلق الأمر بالطريق رقم 59أ الرابط بين الطريق الوطني رقم 26أ وبلدية أوزلاقن على مستوى قرية ألما، ورقم 15 الرابط بين بلديتي جليل وبني موحلي، ورقم 35 الرابط بين الطريقين الولائيين 75 و15 على مستوى قرية أفنطاس وأخيرا الطريق الولائي رقم 56 الرابط بين بلدية جمعة والشريعة.

وتسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين الولاية والنعامة على مستوى بلدية تيرني بني هديل.

وبولاية خنشلة تسبب الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 05 الرابط بين بلدية طامزة وقرية عين ميمون.

أما بولاية قالمة فقد أدى تراكم الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي قالمة وسوق أهراس على مستوى بلدية صندل والطريقين الولائيين رقم 162 الرابط بين بلدية جراح وجبل ماونة ورقم 33 الرابط بين بلديتي برج صباط بولاية قالة وأولاد حبابة بولاية سكيكدة.