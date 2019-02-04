سبق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عددا من العواصم الأوروبية في الاعتراف بالزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

وفي تصريح تلاه ،اليوم الإثنين من مقره بمدريد، أوضح شانشيز أن الحكومة الإسبانية تعتبر المهمة الأساسية التي يجب على غوايدو توليها هي "تنظيم انتخابات ديمقراطية يستطيع الجميع المشاركة فيها".

وتزامنا مع ذلك، أعلنت اليوم كل من بريطانيا والسويد والنمسا وفرنسا اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

وكان عددا من الدول الأوروبية قد أمهلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حتى، أمس الأحد الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية في البلاد لتجاوز أزمتها الحالية، محذرا في حال عدم فعله ذلك الاعتراف بشرعية غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا نهاية الشهر الماضي، لكن مادورو رفض الإذعان للمطلب الأوروبي.