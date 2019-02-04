أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الإثنين، عن عودة نشاط مركب الحجار ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وكشف وزير الداخلية، في ندوة صحفية خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية عنابة، اليوم، "أن مركب الحجار يعد القلب النابض لصناعة الحديد بالجزائر، مضيفا " أن رئيس الجمهورية دائما ما اتخذ قرارات مهمة تهدف إلى الحفاظ على هذا الصرح الصناعي الجزائري منذ سنوات"

وأكد بدوي، بأنه تم وضع إستراتيجية واضحة لمواجهة الكوارث الطبيعية سيما منها الفيضانات، حيث تطرقت الحكومة بمعية التقنيين بالاتفاق على التكفل بأضرار ما حصل بولاية عنابة.