تدخلت ليلة الأحد إلى الإثنين وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة في عدة نقاط على مستوى أجزاء من الطرقات الوطنية والولائية لإخراج 60 مركبة علقت بسبب الأوحال والثلوج سيما على مستوى الشريط الحدودي الشرقي مع تونس مع تحذير الجزائريين من السرعة المفرطة بالنظر للعواصف الثلجية التي شهدتها المدن التونسية القصرين والكاف.

التدخلات كانت منذ الساعات الأولى للاضطراب الجوي إثر تساقط الثلوج أين أستنفرت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة والوحدة الثانوية للحماية المدنية الشريعة والوحدة الثانوية العقلة والوحدة الثانوية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض على مستوى الحدود الشرقية ووحدة القطاع باب الزياتين بإجراء زيارات معاينة ووضع نقاط مراقبة عبر مختلف الطرق الولائية والوطنية حيث تم إخراج عدة أفراد وعائلات داخل سيارات وشاحنات كانت عالقة في الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى عين الفضة بلدية بئر الذهب الذي شهد حركة مرور صعبة أين تم إخراج 30 سيارة (تحمل ترقيم ولاية قسنطينة أم البواقي وتبسة) وسيارة تحمل ترقيم دولة تونس و15 شاحنة الطريق وفتح الطريق أمام أصحاب المركبات بمساعدة كاسحة الثلوج مديرية الأشغال العمومية والمصلحة التقنية للبلدية والدرك الوطني.

وشهدت حركة المرور بفج القعقاع صعوبة كبيرة بارتفاع 1200 م عن سطح البحر في جزء الطريق الوطني رقم 83 إخراج سيارتين لتتدخل ذات الجهات وفتحه إمام المركبات وهي نفس الوضعية بفج البسباس على مستوى الطريق الوطني 83 بين العقلة وخنشلة لتفسح الطريق أمام 18 سيارة على غرار بلدية الماء الأبيض وطريق رقم 83 نحو الحدود لتنقذ عائلة تونسية كانت عالقة على متن سيارة سياحية ولم تسجل حوادث مرور تذكر عدا انحراف عدد من السيارات .

وتحذر مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية والأمن من بعض نقاط السير على مستوى مرتفعات حلوفة والقعقاع والدكان وتنوكلة وبعض الطرقات على مستوى الحدود الشرقية مع تونس بالنظر لتساقط الثلوج على مستوى عدة مدن تونسية محاذية للحدود الجزائرية بكثافة كالقصرين والكاف مع رياح قوية والتي تسببت في تهاوي 400 عمود كهربائي بعدة مدن وقرى تونسية .