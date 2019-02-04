يرقد حميد فرحي، منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بمستشفى بني مسوس في العاصمة وهو في وضع صحي شديد الخطورة، وفق ما ذكره مقربون منه. وواجه فرحي صعوبات كبيرة للظفر بسرير في أحد مستشفيات العاصمة، وهو ما فاقم من وضعيته الصحية بعد إصابته، قبل أسبوعين، بوعكة في برج بوعريريج إثر نشاط للحزب.

وأوضح فتحي غراس، الناطق الرسمي للحركة الديمقراطية الاجتماعية، أمس، في تصريح لـ"الخبر"، أن الأطباء أبلغوا الحزب بدخول فرحي مرحلة الخطر، وهو ما يستدعي الوقوف بجانبه ومساندته في هذا الوضع الحرج. وذكر غراس أن زميله في الحزب دخل مصلحة الطب الداخلي في مستشفى بني مسوس بعد تجند مناضلي الحزب، إثر المشاكل التي لاقاها فرحي في إيجاد مستشفى يتكفل بحالته الصعبة في العاصمة.

وأبرز غراس أنه لا يحمل الأطباء وعمال المستشفيات مسؤولية "التماطل" في التكفل بزميله، لكنه يتهم كامل المنظومة الصحية "المريضة" التي تعكس في الواقع، حسبه، "مرض النظام السياسي العاجز عن توفير حق العلاج الدستوري لكل الجزائريين، في وقت ينعم أبناء النظام برفاهية العلاج في مستشفيات الخارج على حساب الخزينة العمومية". وكشف مرشح الحزب للرئاسيات عن رفض زميله فرحي دعوة عدد من الأصدقاء للعلاج في الخارج، وقال إنه يفضل البقاء في المستشفيات التي يعالج فيها كل الجزائريين، معتبرا ذلك موقفا نضاليا يحسب له.