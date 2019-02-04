أثار فيديو لممثل كوميدي تونسي غضبا كبيرا لدى معجبي نجم ليفربول محمد صلاح في مصر والعالم العربي، وذلك بسبب ما اعتبر " لوقاحة كبيرة والإهانات" بحق صلاح.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع قدمت شكوى رسمية عاجلة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس (الهايكا) ضد برنامج "أمور جدية" الذي تبثه قناة الحوار التونسي، بسبب سخريته من نجم ليفربول محمد صلاح.

وقالت الجمعية المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، في نص الشكوى التي قدمتها، إن البرنامج المذكور استفز معجبي محمد صلاح وتسبب في استياء وغضب آلاف المصريين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناء على الطلب المصري، قال رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، إن قناة الحوار سيتم عقوبتها على ضوء الشكوي التي تقدمت بها الجمعية المصرية للإعلام الرياضي.