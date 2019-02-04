استنكر سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الإثنين، التصريحات الأخيرة لمندوب المغرب في الأمم المتحدة، والتي حاول من خلالها إعادة طرح ما يسمى بـ"الحكم الذاتي" إلى الواجهة، محذرا من خطورة هذا الموقف المتناقض تماما مع مسار التسوية الأممي للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية من مقر السفارة الصحراوية بالعاصمة، أعرب السفير الصحراوي عن استنكاره ورفض القيادة الصحراوية لتصريحات مندوب المغرب، عمر هلال، الذي قال إن "الحكم الذاتي الذي عرضته الرباط هو أقصى ما يمكن تقديمه لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية". وأضاف السفير أن مثل هذا الكلام "يعيد مسار السلام التفاوضي إلى نقطة الصفر".

وبعد أن لاحظ بأن مثل هذا التصريح "لا يعبر عن إرادة حقيقية للمفاوض المغربي للسير في الاتجاه السلمي نحو حل النزاع في الصحراء الغربية"، حذر الدبلوماسي الصحراوي من خطورة استمرار الموقف المغربي الذي يتناقض ولا يصب في اتجاه و غايات مجلس الأمن الدولي والمجهودات التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر.

وأشار طالب عمر إلى أن الإحاطة الأخيرة التي قدمها كوهلر أمام مجلس الأمن دعت لإيجاد حل سياسي للقضية الصحراوية شريطة أن يتعاون طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، ودول الجوار وكذا أعضاء مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي عموما على تمكين إيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.

كما تأسف السفير الصحراوي لاستمرار المحتل المغربي في التمسك بادعاء السيادة على الأراضي الصحراوية وكأنه حسم المسألة لصالحه، وهذا في وقت يؤمن ويقر فيه الجميع، بدء من قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى محكمة العدل الأوروبية بأنه "لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأنها مسألة تصفية استعمار".