خلص اجتماع أعضاء الجمعية العامة لجمعية الأحباس، الجهة المسيّرة لمسجد باريس الكبير، المنعقد أول أمس، إلى تجديد الثقة في الدكتور دليل أبو بكر، عميدا لمسجد باريس، والتمسك به، مثمّنين جهوده على رأس الهيئة الدينية الإسلامية الهامة في فرنسا.

وجاء البيان الختامي لمسجد باريس، تحوز "الخبر" نسخة منه، أن الجمعية العامة المنعقده يوم السبت، بحضور أعضاء جمعية الأحباس، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، لسنة 2018 والمصادقة عليهما، عبر أعضاء الجمعية العامة عن رضاهم الكبير لنشاط المسجد سنة 2018، وعلى رأسه العميد دليل أبو بكر. ووصف البيان الختامي العميد، بـ"مصدر الأمان وصاحب التجربة والعنصر الأساسي خلال المرحلة الحالية الهامة جدا والتي تشهد إعادة تنظيم الإسلام في فرسا". وأكد أعضاه الجمعية العامة، في البيان "أن العميد دليل أبو بكر بفطنته وخبرته الطويلة، حافظ وعزز الدور المركزي لمسجد باريس في تمثيل المسلمين في فرنسا".

ودعا أعضاء الجمعية العامة العميد دليل أبوبكر لمواصله مسيرته على رأس مسجد باريس الكبير، من أجل المحافظة على المكاسب التي حققها المسجد ومواقفه ومواصلة الدفاع عن حقوق الجالية المسلمة في فرنسا.