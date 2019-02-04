أكد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون ،اليوم الاثنين أن المناضل موريس أودان " تعرض للتعذيب ثم قتل أو عذب حتى الموت" من طرف الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية (1954-1962).

و في إشادة بجوزيت أودان، أرملة أستاذ الرياضيات و المناضل من أجل القضية الجزائرية الذي اختطف و اغتيل من طرف الجيش الفرنسي شهر جوان 1957، ذكر الرئيس ماكرون بأن موريس أودان " لم يعد أبدا" بعد توقيفه بمنزله من طرف جنود فرنسيين في 11 جوان 1957 .

كما أوضح الرئيس الفرنسي أن الشكوى التي أودعتها جوزيت أودان بتهمة الاختطاف و التعذيب " كان مصيرها الصمت و كذب الشهود الأساسيين".

وأردف قائلا " لقد أغلق التحقيق نهائيا في 1962 لبطلانه بسبب مراسم العفو التي أصدرت بعد نهاية حرب التحرير و التي وضعت حدا لكل متابعة".

كما أضاف "استمرت جوزيت أودان في النضال بعزم كبير لتعرف ما الذي حدث لزوجها و للتعريف بهذا التاريخ و للنظر إلى التاريخ المعقد و المؤلم لحرب الجزائر بشجاعة و بصيرة".

في نفس السياق، تطرق ايمانويل ماكرون الى نضالها الذي فاق ستين سنة رفقة أبنائها بجمعية موريس أودان بدعم من مؤرخين مثل بيار فيدال-ناكي و أساتذة رياضيات و صحافيين.

و حسب قوله فان هذا النضال أدى الى "اعتراف الدولة بمسؤولية الحكومات الفرنسية التي فشلت خلال حرب الجزائر في وضع حد للتعذيب و معاقبته و في حماية حقوق الانسان خاصة السلامة الجسدية للمعتقلين و المعتقلات".

و في الختام، أكد الرئيس الفرنسي أن " حياة السيدة أودان كانت مليئة بالحب و النضال لزوجها و للحقيقة و هذا يعد مصدرا لاحترامنا العميق".

و يذكر أنه بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، اعترف الرئيس ماكرون الذي قام بزيارة الى جوزيت أودان، بدور فرنسا في اغتيال زوجها وبممارسة التعذيب خلال حرب التحرير الوطنية.

للعلم، رحلت جوزيت أودان السبت الماضي بمنطقة بانيولي (باريس) عن عمر يناهز 87 سنة.