أعلن المكتب البريطاني للتحقيق في الحوادث الجوية الإثنين أنه تم رصد جثة تحت الماء لحطام الطائرة التي كانت تقل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

واختفت الطائرة التي كان على متنها أيضا الطيار ديفيد إيبوتسون قبل أسبوعين فوق القنال الإنجليزي على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيان "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو، رأينا راكبا واحدا بين الحطام".

وعثر قارب إنقاذ أمس الأحد على حطام الطائرة التي كانت تقل سالا بين مدينتي نانت الفرنسية وكارديف البريطانية، في بحر المانش.

وأبلغت أسرتا سالا وكابتن الطائرة ديفيد إيبوستن بالعثور على الحطام.

وكانت حملات البحث عن اللاعب الأرجنتيني قد توقفت بعد اختفائه بثلاثة أيام، ولكن عائلة سالا أعلنت في 26 جانفي أنها ستواصل عمليات البحث عن الطائرة بفضل الأموال التي تم جمعها عبر الأنترنت.

وانتقل اللاعب الأرجنتيني لصفوف كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه استرليني، ليكون هو الصفقة الأكبر في تاريخ النادي.