أطاحت مصالح الأمن في تيسمسيلت بشبكة وطنية مختصة في تزوير العملة الوطنية والأجنبية وطرحها للتداول تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 50 سنة كانت تنشط على محور ولايات البويرة ، المدية وتيسمسيلت.

وحسبما علم من طرف خلية الإعلام لأمن تيسمسيلت فان فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت من تفكيك هذه الشبكة اثر استغلالها الأمثل لمعلومات واردة حول نشاطها حيث تم إخطار وكيل الجمهورية ووضع خطة للإطاحة بها حيث القي القبض على أفرادها الـ5 وحجز مبالغ مالية من العملة الوطنية بقيمة 23 مليون سنتيم ومبلغ من العملة الأجنبية فئة مائة أورو مزورة كما قامت ذات الفرقة بحجز الوسائل التي كانت تستعملها عناصر الشبكة في التزوير والتنقل والممتثلة في آلة طابعة وسوائل ومساحيق تستعمل في عملية التزوير وقصاصات ورقية ومركبتين سياحيتين تستعملان في تنقل أفراد الشبكة لترويج الأوراق النقدية المزورة حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت .