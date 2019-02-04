لفظت أمواج البحر اليوم الإثنين جثة مجهولة الهوية بالمنطقة الصخرية لشاطئ العين التابع لبلدية سيدي بن عدة (عين تموشنت)، حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني بالولاية.

وقد وجدت الجثة و هي من جنس ذكر في حالة "جد متقدمة" من التعفن ويرجح أنها لشاب يتراوح سنه ما بين 25 و 40 سنة، حسبما أبرزه ذات المصدر.

وفيما يرجح أن تكون الجثة لأحد مرشحي الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر ممن باءت رحلتهم السرية بالفشل، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد هويتها والملابسات الحقيقية للوفاة, مثلما أضافه ذات المصدر.

وقد قامت مصالح الحماية المدنية بنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد مدغري" بعين تموشنت، استنادا لنفس المصدر.