قامت قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية بمعاقبة 8 أعضاء من مجلسها الوطني و ذلك بإحالتهم على لجنة الوساطة وفض النزاعات بالحزب، عقب مطالبهم برحيل السكرتير الأول للحزب محمد الحاج جيلاني.

و يتعلق الأمربكل من بلقاسم بن عمر، بويدر أحمد، عشير محمد، مالك صدالي، بوشافة عبد المالك، بوعلام حداد، حاج منصور، بالإضافة إلى تياتي حياة.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء قد طالبوا بضرورة تطبيق القانون الأساسي للحزب لاسيما المادة 50 التي تنص على أن تعين الهيئة الرئاسية للأمين الأول للحزب، يكون من بين أعضاء المجلس الوطني، بينما محمد حاج جيلالي ليس عضوًا في المجلس الوطني ولم يشارك في المؤتمر الأخير.