أطاح شباب قسنطينة بمضيفه اتحاد بلعباس برباعية نظيفة (4-0)، الشوط الأول (2-0)، اليوم الاثنين بملعب 24 فيفري 1956, في لقاء ضمن افتتاح الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجسدت تشكيلة "السنافر" انتصارها الـ12 على التوالي في جميع المنافسات، عبر كل من الكونغولي باهمبولا (د 23)، وقائد الفريق العمري (د 45), بلقاسمي (د 58) وأضاف جعبوط الرابع (د 62).

وعلى ضوء هذه النتيجة، عزز شباب قسنطينة حامل اللقب، ترتيبه في المركز الثالث بمجموع 31 نقطة، بالمقابل نافص مباراة أمام شبيبة الساورة، في حين تأزمت وضعية "العباسية" مع المهددين بالسقوط إلى المحترف الثاني (الصف الـ19/14 ن).

وفي وقت سابق من ظهيرة اليوم، تعادلت فريق جمعية عين مليلة مع ضيفها مولودية وهران بنتيجة سلبية (0-0)، حيث تجرعت تشكيلة عين مليلة التعادل رقم 12 (11 تعادل داخل الديار) منذ انطلاق الموسم, ما يبقيها في الصف الـ 11 في جدول الترتيب العام بمجموع 21 نقطة، بينما يصعد "الحمراوة" إلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة بمعية شبيبة الساورة.

وتتواصل مباريات هذه الجولة الـ 20 من المحترف الأول، اليوم الاثنين, حيث تجري حاليا مواجهة نادي بارادو - شبيبة القبائل، ثم يومي الثلاثاء والخميس.

الاثنين 4 فيفري:

جمعية عين مليلة - مولودية وهران 0 - 0

اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة 0 - 4

نادي بارادو - شبيبة القبائل جارية حاليا

الثلاثاء 5 فيفري:

الجزائر(20 اوت) : شباب بلوزداد - وفاق سطيف (15 :00)

بجاية : مولودية بجاية - اتحاد الجزائر (17 :00)

برج بوعريريج : أهلي برج بوعريريج - دفاع تاجنانت (17 :00)

الجزائر (5 جويلية): مولودية الجزائر - أولمبي المدية (18 :00)

الخميس 7 فيفري :

بشار : شبيبة الساورة - نصر حسين داي (18 :00)

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 40 19

2. شبيبة القبائل 36 19

3. شباب قسنطينة 31 19

--. مولودية الجزائر 28 18

5. وفاق سطيف 27 18

--. نادي بارادو 27 19

--. نصر حسين داي 27 19

8 . شبيبة الساورة 24 18

--. مولودية وهران 24 20

10. أولمبي المدية 22 19

11. جمعية عين مليلة 21 20

12. مولودية بجاية 19 19

--. أ. برج بوعريريج 19 19

--. اتحاد بلعباس 19 20

15. دفاع تاجنانت 18 18

16. شباب بلوزداد 13 18