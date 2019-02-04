أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاثنين ببرج بوعريريج أنه تم اقتراح على نقابات القطاع مشروع محضر يتضمن مقترحاتها في انتظار الرد عليها بصفة رسمية.

وقالت الوزيرة في اختتام زيارة عمل و تفقد قامت بها إلى هذه الولاية دامت يومين " لقد تكلمنا مع شركاء اجتماعين و وجدناهم يتمتعون بروح المسؤولية و تناقشنا في معظم انشغالاتهم و منها ما أجبنا عليها و منها ما سيتم طرحه على اللجان المختصة و اتفقنا على أن يكون الرد على مشروع محضر المقترحات المقدمة بشكل رسمي و كتابي " معتبرة إياه " بداية قبول نقاش بين الطرفين".

و وصفت بن غبريت جل انشغالات الشركاء الاجتماعين للقطاع بـ"المشروعة" و تتسم بـ"المصداقية" كونها تصب -كما قالت- في الجانب البيداغوجي مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على معظم الانشغالات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية.

و أبرزت التفاهم الموجود بين مختلف نقابات القطاع الممثلة لولاية برج بوعريرج، على خلاف مناطق أخرى بالوطن ما سيسمح بتعزز قنوات الحوار قبل أن تشيد بالاهتمام الذي توليه السلطات المحلية لقطاع التربية و ذلك من خلال المشاريع التي تم استلامها أو تلك المرتقب استلامها خصوصا في الطورين الابتدائي و المتوسط.