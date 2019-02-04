قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الإثنين إن روسيا ملتزمة تماما بتعهدها بالخفض التدريجي لإنتاجها النفطي.



وأضاف نوفاك أن إنتاج روسيا من الخام انخفض 47 ألف برميل يوميا في يناير، مقارنة مع أكتوبر، وهو المستوى الأساسي الذي يتم الخفض بناء عليه بموجب الاتفاق.



وقال نوفاك في بيان ”روسيا ملتزمة تماما بتعهداتها بما يتوافق مع الخطط المعلنة في وقت سابق بالخفض التدريجي حتى مايو هذا العام“.

وأثارت وتيرة الخفض الروسي انتقادات من السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وكانت بيانات من وزارة الطاقة، نُشرت يوم السبت، وحسابات لرويترز أظهرت أن روسيا خفضت إنتاجها في يناير بنحو 35 ألف برميل يوميا، مقارنة مع أكتوبر، إلى 11.38 مليون برميل يوميا.



وجاء تقرير الوزارة متناغما مع ذلك. وتستخدم رويترز معدل 7.33 عند التحويل من أطنان إلى براميل.



ولم تنشر وزارة الطاقة بعد أرقامها المحتسبة بالبراميل. وقال نوفاك في وقت سابق إن إنتاج روسيا من الخام وصل إلى 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2018.



واتفقت أوبك ومنتجون عالميون آخرون في ديسمبر على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بهدف دعم أسعار النفط ومحاولة إحداث التوازن في السوق.



وفي هذا الإطار، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها النفطي بنحو 230 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام.