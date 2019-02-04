ألقى عناصر الشرطة القضائية المتنقلة لأمن عين البيضاء بوهران، نهاية الأسبوع المنصرم، على مطلوب في قضية الهجوم الإرهابي على منشأة الغاز بتيڤنتورين، صدر في حقه حكم غيابي بـ12 عاما حبسا نافذا، وأحالوه أول أمس على قاضي التحقيق بمحكمة السانية الذي أودعه الحبس المؤقت بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية والتحريض عليها.

وفق مصادر مطلعة، فإن مصالح الشرطة القضائية المتنقلة لعين البيضاء تلقت معلومات حول نشاط المدعو (ن. م - 25 سنة) المنحدر من بلدية مسرغين غربي وهران، المشتبه بقيامه بترويج أشرطة مصورة “فيديوهات” تتضمن الإشادة بالأعمال الإرهابية والتحريض عليها، وعلى إثرها باشرت تحرياتها الدقيقة عن طريق تتبع خطواته ومراقبة تحركاته للتأكد من صحة المعلومات، وأسفرت التحريات عن نصب له كمين محكم في منطقة عين البيضاء، أفضى إلى إلقاء القبض عليه وحجز “فيديوهات” تشيد بالأعمال الإرهابية وتحرض على القيام بها كانت بحوزته.



وأثناء تحقيق الضبطية القضائية تبين أن الموقوف ابن إرهابي تائب، مسبوق في قضايا جنائية ومحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 12 سنة في قضية الهجوم على منشاة الغاز بـ”تيڤنتورين” قبل 6 أعوام، وكان من بين ضحاياها جزائريون وأجانب يعملون بحقل الغاز.



وبعد استكمال التحقيق الابتدائي معه تم تحرير إجراء قضائي ضده أحيل بموجبه على وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية لمتابعته بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية والتحريض على تنفيذها، لتتم إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لذات المحكمة، الأخير الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية الانتهاء من مجريات التحقيق في التهمة المنسوبة إليه وفي القضية المحكوم عليه فيها باثنتي عشرة سنة حبسا نافذا، والمتعلقة بالعملية الإرهابية التي كانت محطة الغاز بـ”تيڤنتورين” عرضة لها.



وسبق أن أوقفت مصالح الشرطة القضائية المتنقلة بعين البيضاء في أكثر من مرة، عناصر يحرضون الشباب على الانخراط في تنظيمات إرهابية وينشرون وثائق و”فيديوهات” تشيد بالجماعات الإرهابية وبما تقوم به في الجزائر وكذا بعض الدول العربية.