كشفت عائلة الفنان المسجون حميمد رضا، المعروف بـ”رضا سيتي 16”، عن برمجة جلسة الاستئناف في قضيته يوم 13 فيفري المقبل بمجلس قضاء الجزائر العاصمة. وأوضحت العائلة في بيان لها، أنها تلقت بارتياح قرار مجلس قضاء الجزائر بجدولة القضية للمحاكمة في آجالها القانونية، خاصة أن هذا القرار جاء، وفق العائلة، “في وقت تعرض ابننا السيد حميمد رضا لحملات تشويه واسعة تمثلت في نشر معلومات كاذبة وخاطئة بهدف تضليل الرأي العام”.



وذكرت العائلة أن ثقتها كبيرة في العدالة الجزائرية في أن تنصفه في المحاكمة القادمة، وشكرت كل من تضامن معه داخل وخارج الوطن. وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في 31 ديسمبر الماضي، قد أصدرت حكما على مغني الراب رضا حميميد المعروف في الوسط الفني باسم “رضا سيتي 16” بعام حبسا منها 6 أشهر نافذة، في ما عرف بقضية “أمير دي زاد”.