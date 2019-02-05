بات أحد المدانين قضائيا في ملفات فساد لا يفارق منسق هيئة تسيير حزب الأفالان، معاذ بوشارب، وظهر في أكثر من مناسبة جالسا أو واقفا إلى جانبه في نشاطات رسمية للحزب العتيد بالمقر المركزي في الجزائر العاصمة. وكان المعني، الذي أدين قضائيا بعد فترة تسيير كارثية على رأس إحدى البلديات، يتحاشى الظهور علنا، لكنه شيئا فشيئا “تشجع” ووضع “الحشمة” جانبا حتى “احتل” مكانا في الصفوف الأولى بين مناضلي “الجبهة”. ولا يبدو أن بوشارب يعرف ماضي هذا “المناضل” وإلا لتجنبه.