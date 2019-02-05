كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس خلال عملية بحث ةتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست مخبأ يحتوي على أسلحة وذخيرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 فيفري 2019، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست،الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي: (01 ) رشاش ثقيل من نوع ديكتاريوف، (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ،(03) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، (03) بنادق تكرارية، (71) قذيفة هاون عيار 82 ملم، (02) قاعدتي إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، (242) صمام من مختلف العيارات،(08) مخازن ذخيرة لمختلف العيارات،(3162) طلقة من مختلف العيارات.

وأضاف البيان تأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.