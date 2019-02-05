بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية لأسرة الفقيد عبد المالك ڤنايزية الوزير المنتدب الأسبق لدى وزير الدفاع الوطني، الذي وافته المنية أمس الإثنين عن عمر ناهز 83 سنة، أكد من خلاها أن الجزائر "فقدت ابنا نذر حياته للذود عن حرية شعبه وسيادة وطنه".

وكتب رئيس الجمهورية في برقيته: "نمى إليّ بعميق الحزن والأسى نبأ انتقال المغفور له بإذنه تعالى المجاهد

عبد المالك ڤنايزية، تغمده الله بألطاف رحمته واجتباه إلى جنات الخلد والنعيم"، معتبرا أن الجزائر فقدت فيه "ابنا نذر حياته للذود عن حرية شعبه وسيادة وطنه وكرامة شعبه، فخاض غمار الحرب ضد جحافل الاستعمار مع رفاقه حيث تميز بصدق العزيمة وصفاء السريرة، وآثر بذل النفس والنفيس في سبيل تحرير وطنه على حياة الدعة والاستكانة لمحتل سلبه الوطن والعزة والكرامة، وظل يقاتل بشجاعة وإقدام إلى أن دحر المستعمر ورفرفت أعلام الحرية والاستقلال على كافة ربوع الجزائر".

وأضاف الرئيس بوتفليقة، "وكان للفقيد العزيز شوط آخر لا يقل جسامة عن رسالة التحرير في بناء أسس الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، والإسهام فيه الذي قضى في صفوفه عقودا من الزمن يعلي من صروحه دون كلل ولا ملل، فضلا عن تقلده مناصب سامية أخرى استمر فيها على عهده يخدم الجزائر بتجرد ووفاء، إلى أن أسلم الروح لبارئها".

وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول، "وإذ أقف إلى جانبكم في هذه المحنة الأليمة، أعرب لكم عن خالص عزائي وصادق مواساتي، داعيا المولى تعالى أن يكرم وفادة الفقيد و يتغمده برحمته الواسعة، ويدثره بثوب قشيب من الرضا والمغفرة، ويغدق عليه من أفضاله بما وعد به الشهداء والمجاهدين المخلصين، كما أسأله تعالى أن يهبكم جميل الصبر، ويعوضكم فيه خيرا كثيرا، ويوفيكم على صبركم أجرا عظيما إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب". "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".