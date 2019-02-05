صرح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أمس الإثنين ببشار " أن الدولة بصدد جعل هذه الولاية من جنوب الوطن قطب امتياز منجمي لما تزخر به من موارد منجمية هائلة " .

وأوضح الوزير على هامش تفقده منجم المنغنيز بمنطقة قطارة ( 250 كلم جنوب بشار) في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية " نتوقع أن نجعل من ولاية بشار وبالنظر لما تزخر به من قدرات منجمية هائلة سيما منها معادن الباريت والفضة والنحاس والحديد والمنغنيز، إلى جانب مناجم أخرى عديدة، قطب امتياز منجمي للإستجابة لطلب الصناعة الوطنية المتزايد بخصوص المواد الأولية ".

وأشار إلى أن "هذا المنجم بأكثر من واحد (1) مليون طن الذي تم اكتشافه في 1953 يمكن استغلاله بدءا من هذه السنة بعد استكمال دراسة حول الموارد الهيدروجيولوجية في هذا الجزء من الولاية، وذلك بهدف تلبية الحاجيات بخصوص المياه في دورة المعالجة لهذا المعدن ". "ويستجيب منجم المنغنيز لحاجيات مركباتنا الصناعية للحديد والصلب بالحجار (عنابة) وبطيوة (وهران)، وأيضا الصناعات الأخرى عبر الوطن "، يضيف الوزير.

وتلقى وزير الصناعة والمناجم بموقع ورشة مشروع مصنع الإسمنت ببن زيرق ( 33 كلم شمال بشار) معلومات وافية حول مدى تقدم أشغال هذا المشروع الصناعي الذي ستقدر طاقة إنتاجه بواحد (1) مليون طن من الإسمنت سنويا ، ومرتقب استلامه في مارس2020 . "ومن شأن هذا المصنع أن يدعم قدرات الإنتاج الوطني من هذه المادة الحيوية للبناء ونحن حاليا نصدر نحو الخارج، وتوقعاتنا تشير إلى تصدير 2 مليون طن من الإسمنت خلال 2019 نحو شركائنا في الخارج " ، حسب الوزير .

ويسجل هذا المشروع تقدما في الأشغال بنسبة 60 في المائة منذ إطلاقه في يوليو 2017، وتطلب استثمارا إجماليا بقيمة 26 مليار دج من قبل المجمع العمومي الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)، مع توفير 500 منصب شغل دائم و800 آخر غير مباشر مع دخوله مرحلة الاستغلال. ويتم التزود بالمواد الأولية الموجهة لهذا المصنع من عديد المناجم المحلية، سيما منها حجر الكلس من " جبل ماجوز" ببشار والطين من بن زيرق ، والجبس القنادسة ، حيث تتوفر تلك المناجم على احتياطات منجمية لمدد 85 سنة و69 سنة و80 سنة .