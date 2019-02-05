ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجال إطفاء فرنسيين عثروا على جثتين أخريين في مبنى في باريس بعد اندلاع حريق في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء, ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى عشرة ضحايا, وفق حصيلة جديدة.

وكانت السلطات الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق أن حريقا اندلع في مبني سكني من 8 طوابق في منطقة سوانكي بالدائرة 16 الراقية بباريس , وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين من بينهم رجال إطفاء.

وقال كليمينت كونجون رئيس هيئة المطافئ في باريس"كان حريقا هائلا جدا"، مضيفا أن "عدد الخسائر من الممكن أن يرتفع".

وفتحت الشرطة القضائية الفرنسية تحقيقا بشأن "تخريب عمدي عن طريق حريق أدى إلى وفيات " حيث يعتقد المحققون أنها قضية "جنائية", وفقا لما قال النائب العام في باريس ريمي هيتز للصحفيين في موقع الحادث.

وأعلن المدعي العام الفرنسي, ريمي هيتز، في وقت سابق أنه "تم اعتقال سيدة في إطار التحقيقات الجارية من أجل الوقوف على أسباب وملابسات اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني بالعاصمة باريس".

وقال هيتز إن "المحققين يبحثون في احتمال أن يكون هناك سبب جنائي وراء الحريق "، مشيرا إلى أن" السيدة التي تم اعتقالها من سكان المبنى الذي شهد الحريق".