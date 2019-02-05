أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن جنازة الوزير المنتدب السابق لدى وزير الدفاع الوطني، اللواء المتقاعد عبد المالك ڤنايزية، الذي وافته المنية أمس الإثنين بجنيف في سويسرا، إثر نوبة قلبية مفاجئة، ستكون غدا الأربعاء، في مقبرة سيدي يحيى بعد صلاة الظهر، وأن جثمانه سيصل إلى مطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.

وأوضح البيان أنه "بهذه المناسبة الأليمة تعلم وزارة الدفاع الوطني أن جثمان المرحوم يصل نهار اليوم 05 فيفري 2019، إلى مطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر، وستشيع جنازة المرحوم غدا بإذن الله في مقبرة سيدي يحيى بعد صلاة الظهر".

وأعلنت الوزارة أيضا أنها "ستتكفل بكل الجوانب المتعلقة بتنظيم مراسم الترحم، الدفن والأمسية التأبينية للمجاهد المرحوم عبد المالك ڤنايزية".