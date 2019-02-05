أسفر حادث مرور وقع مساء أمس الإثنين على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره العابر لولاية (عين الدفلى) عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وتمثل هذا الحادث الذي وقع على مستوى المنطقة المسماة "أولاد المهدي" التابعة لبلدية الحسينية في اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط وهران-سوق أهراس والتي كانت تقل 30 مسافرا بشاحنة ذات مقطورة ما خلف وفاة قابض الحافلة البالغ من العمر 31 سنة وإصابة سبعة ركاب تتراوح أعمارهم ما بين 22و64 سنة. يضيف ذات المصدر.

وفور تلقي مصالح الحماية المدنية بلاغا حول وقوع هذا الحادث تدخل أعوان الحماية لإجلاء الجرحى بحيث تم تسخير خمس سيارات إسعاف و شاحنتي إطفاء، يضيف ذات المصدر مشيرا إلى أن عناصر الحماية المدنية وجدوا صعوبة في إخراج قابض الحافلة الذي كان محصورا بسبب قوة الاصطدام.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة فيما تم إجلاء جميع الجرحى إلى العيادة متعددة الخدمات ببومدفع باستثناء حالتين تم تحويلهما على جناح السرعة نحو مستشفى فرانس فانون بالبليدة نظرا لخطورة وضعيتهما.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المروري.