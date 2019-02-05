انتشلت مصالح الحماية المدنية بالشلف، اليوم الثلاثاء جثة صياد من شاطئ سيدي مروان بتنس، حسبما أفادت من خلية الإعلام والاتصال بذات الهيئة.

وصرح المكلف بالإعلام ملازم أول، محمد مساعدية، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وحدات الغطس التابعة للحماية المدنية قد تمكنت من انتشال جثة الصياد الذي تم الإبلاغ عن فقدانه منذ ظهر أمس الإثنين.

وسخرت وحدة الحماية المدنية، وفقا لذات المصدر، لإنقاذ الضحية التي تنحدر من بلدية سيدي عكاشة وتبلغ من العمر 29 سنة جميع الإمكانيات، منها ثلاثة قوارب نصف صلبة وثلاث شاحنات إطفاء، سيارة إسعاف مع تنصيب خيمة كمركز للقيادة بعين المكان حيث كللت العملية بانتشال جثة الضحية في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم. وتم إجلاء الضحية يضيف ذات المصدر إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس.