توفي كهل يبلغ من العمر 45 سنة صباح اليوم الثلاثاء بعد سقوطه من الطابق الرابع لعمارة تقع بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، حسب ما علم من مديرية الحماية المدنية.

وأوضحت خلية الاتصال بمديرية المصالح المدنية بأن هذا الرجل وقع تحديدا من الطابق الرابع لعمارة تقع بالوحدة الجوارية رقم 17 بهذه المدينة الجديدة التابعة لبلدية الخروب.

وتم بعين المكان تأكيد وفاة هذا الرجل الأربعيني الذي لم يتم تحديد أسباب سقوطه بعد من طرف طبيب الحماية المدنية حسب ما أردفه نفس المصدر مشيرا إلى أنه تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر بن شريف بعلي منجلي.

وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني من أجل تحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.