نظمت مجموعة من المواطنين ، صباح اليوم الثلاثاء ، على هامش المسيرة الاحتجاجية التي نظمها طلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو وقفة احتجاجية بالمدخل الشرقي لجامعة مولود معمري بحسناوة تيزي وزو للتنديد" بالممارسات الغير مقبولة للسلطات " التي حرمتهم من الحصول على جواز سفرهم .

حسب مصادر مقربة من المحتجين، فأن تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية جاء بعد نفاذ كل مساعيهم و محاولاتهم لإيجاد حلا لمعضلتهم المتمثلة في منعهم من حقهم للحصول على جواز سفر.

حسب المصادر نفسها فالسلطات الأمنية و المصالح الإدارية بالولاية رفضت الكشف لهم عن سبب حرمانهم من هذا الحق الدستوري على حد تعبير محدثنا.

و أضافت المصادر ذاتها أن هذا الحرمان الذي يدوم منذ أزيد من عام كان مس حوالي 200 شخص و لكن تراجع هذا العدد و بقي منهم إلا حوالي 10 أشخاص لا يزالون يعانون من هذه الوضعية. كما لم تستبعد ذات المصادر لجوء المحرومين من الحصول على جواز السفر للعدالة عسى أن تجد شكواهم صدى و تمنح لهم جوازات السفر.