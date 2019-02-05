تغلب شباب بلوزداد على وفاق سطيف بنتيجة 1-0 (الشوط الأول 1-0) اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت 1955 (الجزائر) في إطار الجولة ال20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب بوشار في الدقيقة ال43.

بهذا الفوز، يسجل شباب بلوزداد، صاحب المؤخرة، ثلاث نقاط ثمينة تضاف إلى رصيده (16 نقطة) أما وفاق سطيف فيبقى في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وكانت الجولة ال20 قد انطلقت يوم أمس الاثنين بإجراء ثلاث مباريات, على أن تختتم يوم الخميس بلقاء شبيبة الساورة - نصر حسين داي.

الثلاثاء:

شباب بلوزداد - وفاق سطيف 1-0

مولودية بجاية - اتحاد الجزائر (جارية حاليا)

هلي برج بوعريريج - دفاع تاجنانت (جارية حاليا)

مولودية الجزائر - أولمبي المدية (18:00)

مباريات لعبت :

جمعية عين مليلة - مولودية وهران 0 - 0

اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة 0 - 4

نادي بارادو - شبيبة القبائل 2 - 0

الخميس 7 فيفري :

بشار : شبيبة الساورة - نصر حسين داي (18:00)

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 40 19

2. شبيبة القبائل 36 20

3. شباب قسنطينة 31 19

4. نادي بارادو 30 20

5. مولودية الجزائر 28 18

6. وفاق سطيف 27 19

--. نصر حسين داي 27 19

8 . شبيبة الساورة 24 18

--. مولودية وهران 24 20

10. أولمبي المدية 22 19

11. جمعية عين مليلة 21 20

12. مولودية بجاية 19 19

--. أ. برج بوعريريج 19 19

--. اتحاد بلعباس 19 20

15. دفاع تاجنانت 18 18

16. شباب بلوزداد 16 19