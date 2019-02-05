سيشهد التموين بالغاز عبر عدد من أحياء بلديتي دالي ابراهيم وبوزريعة بالجزائر العاصمة ليلة اليوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء انقطاعا في الخدمة بسبب برمجة أشغال صيانة لشبكة توزيع الغاز، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز ببولوغين.

و أوضح البيان أنه تم برمجة انقطاع في خدمة التموين بالغاز بدءا من ليلة الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء ( 1:00 صباحا) بسبب أشغال صيانة لشبكة توزيع الغاز، و سيمس هذا الانقطاع عددا من أحياء بلديتي دالي إبراهيم و بوزريعة.

و يتعلق الأمر بأحياء أرماف و كناس و ارسيتا و مجمعي أرماف و كارفال ببوزريعة و بدالي إبراهيم سيتم قطع خدمة الغاز عن احياء فوجورو و الولاية و بيتيتي وسونلغاز و 600 مسكن كناب .

و تعتذر مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر لدى زبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الانقطاع في التموين بالغاز و تعلم أن مديرية التوزيع لبولوغين تضع الرقم 03 33 للاستعلام و الاستفسار.