سيشهد التموين بالغاز عبر عدد من أحياء بلديتي دالي ابراهيم و بوزريعة بالجزائر العاصمة ليلة اليوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء انقطاعا في الخدمة بسبب برمجة أشغال صيانة لشبكة توزيع الغاز، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز ببولوغين.

و أوضح البيان أنه تم برمجة انقطاع في خدمة التموين بالغاز بدءا من ليلة الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء ( 1:00 صباحا) بسبب إشغال صيانة لشبكة توزيع الغاز، و سيمس هذا الانقطاع عددا من أحياء بلديتي دالي إبراهيم و بوزريعة.

و يتعلق الأمر بأحياء ارماف و كناس و ارسيتا و مجمعي ارماف و كارفال ببوزريعة و بدالي إبراهيم سيتم قطع خدمة الغاز عن احياء فوجورو و الولاية و بيتيتي و سونلغاز و 600 مسكن كناب .

و تعتذر مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر لدى زبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الانقطاع في التموين بالغاز و تعلم أن مديرية التوزيع لبولوغين تضع الرقم 03 33 للاستعلام و الاستفسار.