انقطاع في التموين بالغاز عن عدد من الأحياء بعاصمة

مجتمع
5 فبراير 2019 () - واج/س.أ
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سيشهد التموين بالغاز عبر عدد من أحياء بلديتي  دالي ابراهيم و بوزريعة بالجزائر العاصمة ليلة اليوم الثلاثاء إلى يوم  الأربعاء انقطاعا في الخدمة بسبب برمجة أشغال صيانة لشبكة توزيع الغاز، حسبما  جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز ببولوغين.

و أوضح البيان أنه تم برمجة انقطاع في خدمة التموين بالغاز بدءا من ليلة  الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء ( 1:00 صباحا) بسبب إشغال صيانة لشبكة توزيع  الغاز، و سيمس هذا الانقطاع عددا من أحياء بلديتي دالي إبراهيم و بوزريعة.

و يتعلق الأمر بأحياء ارماف و كناس و ارسيتا و مجمعي ارماف و كارفال ببوزريعة  و بدالي إبراهيم سيتم قطع خدمة الغاز عن احياء فوجورو و الولاية و بيتيتي و  سونلغاز و 600 مسكن كناب .

و تعتذر مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر لدى زبائنها عن الازعاج الناجم  عن هذا الانقطاع في التموين بالغاز و تعلم أن مديرية التوزيع لبولوغين تضع  الرقم 03 33 للاستعلام و الاستفسار.

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