أعلن مدرب وفاق سطيف ، نورالدين زكري اليوم الثلاثاء، مغادرته العارضة الفنية للفريق، عقب خسارته أمام شباب بلوزداد (0-1)، لحساب الجولة الـ 20 لبطولة الجزائر للرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم.

وأعلن زكري عقب نهاية المباراة للصحافيين: " هذه المقابلة هي الأخيرة مع وفاق سطيف، سأغادر رسميا النادي ." وتعاقد التقني الجزائري ، شهر نوفمبر الماضي مع الوفاق، خلفا للمدرب المغربي، رشيد الطاوسي، المقال بعد إقصاء الفريق من رابطة الأبطال الإفريقية وكأس العرب.

ويحتل وفاق سطيف عقب خسارته أمام شباب بلوزداد، مناصفة مع نصر حسين داي المرتبة السادسة في بطولة الرابطة الأولى برصيد27 نقطة، علما أن لديه لقاء متأخرا.

وحسب الصحافة السعودية، فإن زكري يقترب من تدريب نادي الفيحاء ( القسم السعودي 1)، خلفا للصربي سلافولجيب ميسلان المستبعد بسبب سوء النتائج.

ويحتل نادي الفيحاء الذي انهزم يوم السبت الماضي بميدان نادي القادسية (0-2) الذي يلعب له المدافع الدولي، مختار بلخيثر، المرتبة الـ 14 و هو يوشك على النزول إلى القسم الأسفل (15 نقطة).