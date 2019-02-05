أبقت وكالة التصنيف وضمان التجارة الخارجية الفرنسية “كوفاس” تصنيف الجزائر ضمن الخانة “ج” أو العالية في آخر تقرير لها، متوقعة تسجيل نمو اقتصادي جزائري بـ2.3 في المائة عام 2019.



وأشار تقدير الهيئة الفرنسية إلى أن تحسن مستوى أسعار النفط يسمح للاقتصاد الجزائري باستعادة توازن نسبي، مع تحسن إيرادات صادرات المحروقات التي تمثل 93 في المائة من حجم الصادرات، وهو ما يسمح بتخفيف الضغط على إيرادات الميزانية الجزائرية، وبالتالي السماح للدولة بمواصلة سياسات دعم النشاط الاقتصادي. بالمقابل، فإن حجم ما يصدّر من محروقات تراجع، نتيجة انكماش الإنتاج، بسبب تراجع مستوى ووتيرة الاستثمار وبلوغ الحقول الجزائرية مرحلة نضج متقدمة.



وعلى هذا الأساس، فإن الجزائر لن تستفيد من مزايا تحسن الأسعار كثيرا على غرار البلدان المصدرة للنفط سنة 2019، رغم توقع مستويات أسعار إيجابية، بل إن الهيئة الفرنسية تتوقع تباطؤا في النشاط بالجزائر عام 2019.



في نفس السياق، تتوقع كوفاس ارتفاعا في التحويلات الاجتماعية على خلفية الموعد الانتخابي للرئاسيات واستقرارا نسبيا في التضخم في معدلات مرتفعة، موازاة مع مواصلة سياسة طبع النقود في إطار ما يعرف بالتمويل غير التقليدي التي اعتمدت منذ سبتمبر 2017. وتتوقع كوفاس نسبة تضخم بـ6.7 في المائة عام 2019، مقابل 6.5 في المائة عام 2018، وناتجا عموميا مقابل الناتج المحلي الخام بـ-5.8 في المائة مقابل -6.9 في المائة عام 2018، وناتجا جاريا بـ-7.2 في المائة مقابل -8.8 في المائة عام 2018، ودينا عموميا يعادل 34.9 في المائة من الناتج المحلي الخام عام 2019، مقابل 31.3 في المائة عام 2018.



على صعيد متصل، توقعت كوفاس تراجع عجز الميزان التجاري وارتفاعا في مستوى الواردات عام 2019، مع تآكل في احتياطي الصرف الذي يعادل 16 شهرا في نهاية 2018، وإن كان ذلك بوتيرة أقل.